"Феррари" подала апелляцию на штраф Феттеля

"Феррари" будет оспаривать штраф своего пилота Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады", сообщает в своем Твиттере журналист Тоби Грюнер. Из-за решения стюардов победу присудили гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

Сообщается, что "Феррари" подала прошение об апелляции. У них есть 96 часов, чтобы подтвердить его. Затем аплляционный орган примет решение, есть ли предмет для рассмотрения.

To clarify: Ferrari has lodged the intend to appeal. They have 96 hours to confirm they really want to do it. Then the court of appeal has to decide if they allow the case to be discussed again. #AMuS #F1 — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) 9 июня 2019 г.

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

Немца вернули на подиум, однако по пути он подошел к машинам призеров с табличками и вернул к болиду Хэмилтона цифру "2". На свободное место, где должна быть припаркована его машина, установил табличку "1".

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