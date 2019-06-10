01:45 | Авто-мото — Формула-1

"Феррари" подала апелляцию на штраф Феттеля

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"Феррари" будет оспаривать штраф своего пилота Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады", сообщает в своем Твиттере журналист Тоби Грюнер. Из-за решения стюардов победу присудили гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

Сообщается, что "Феррари" подала прошение об апелляции. У них есть 96 часов, чтобы подтвердить его. Затем аплляционный орган примет решение, есть ли предмет для рассмотрения.

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

Немца вернули на подиум, однако по пути он подошел к машинам призеров с табличками и вернул к болиду Хэмилтона цифру "2". На свободное место, где должна быть припаркована его машина, установил табличку "1".

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