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«Феррари» отправила сотрудников на карантин

16:11
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«Феррари» отправила сотрудников, вернувшихся из Мельбурна, на карантин в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Напомним, что «Гран-при Австралии» не состоялся из-за обнаружения у сотрудника «Макларена» этого заболевания.

Как сообщает F1i, руководство «Феррари» отправило вернувшихся из Австралии членов команды на карантин. А те сотрудники, у которых дома живут пожилые родственники, беременные или маленькие дети, поселены в гостиницах, предоставленных «Феррари». Карантин продлится две недели.

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