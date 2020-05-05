«Феррари» отправила Феттелю второе предложение по продлению контракта
«Феррари» отправила пилоту команды Себастьяну Феттелю второе предложение по продлению контракта, сообщает F1 Insider.
По информации источника, итальянская команда предлагает немецкому пилоту двухлетнее соглашение с возможностью продления. Сообщается, что «Феррари» все еще хочет сократить зарплату Феттеля. По нынешнему контракту немец получает около 30 миллионов долларов в год, однако команда хочет приравнять его заработок к зарплате его партнера по команде, Шарля Леклера (12 миллионов долларов).
Ранее Феттель отклонил предложение «Феррари» продлить контракт на один год и назвал его «насмешкой». Нынешний контракт немца с командой действует до конца 2020 года. Сообщается, что в случае ухода 4-кратного чемпиона мира из «Феррари», на его место будут претендовать Карлос Сайнс («Макларен») и Даниэль Риккьярдо («Рено»).