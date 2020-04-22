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«Это насмешка?» Себастьян Феттель — о предложенном контракте «Феррари»

10:29
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель жестко отреагировал на предложение нового контракта на один год. Предполагается, что его зарплата уменьшится в три раза.

— Это насмешка? Я привык работать с контрактами на три года, — цитирует Феттеля F1-Insider. — Я опытен, а не стар.

Ранее сообщалось, что на месте Феттеля рассматриваются Даниэль Риккьярдо, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Фернандо Алонсо, который ранее уже выступал за «Феррари».

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