«Феррари» открыла завод в Маранелло после перерыва из-за коронавируса

Компания «Феррари» на своем официальном сайте объявила об открытии завода в Маранелло (Италия) и перезапуске производства.

В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса. Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников. Сообщается, что «Феррари» планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 210 717 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 28 884 летальных исходов, выздоровели 81 654 человека.