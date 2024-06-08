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Сегодня, 10:58

«Феррари» оштрафована на 5 тысяч евро за установку неправильных шин Леклеру

Виктория Кравченко
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Команда Формулы-1 «Феррари» была оштрафована на 5 тысяч за нарушение правил установки промежуточных шин пилоту Шарлю Леклеру, сообщается на официальном сайте гоночной серии.

Инцидент произошел во время второй тренировки в рамках «Гран-при Канады».

По ходу второй сессии пошел дождь, однако в «Феррари» рано установили промежуточные шины на болид Леклера. Из-за этого во время заезда он вернулся в паддок.

По правилам, во время тренировочных заездов гонщикам разрешено переходить на промежуточные шины только после того, как гоночный директор объявит трассу мокрой.

Феррари
Шарль Леклер
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