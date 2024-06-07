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Сегодня, 21:54

Норрис выиграл первую практику на «Гран-при Канады», Сайнс — второй, Леклер — третий

Алина Савинова
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Ландо Норрис.
Фото AFP

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой тренировки на «Гран-при Канады». Его лучший круг составил 1 минуту 21, 435 секунды.

Вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+0,328 секунды). На третьем месте расположился его партнер по команде Шарль Леклер (+0,871).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал пятый результат.

Перед началом первой тренировки начался дождь с градом. Из-за этого практика была задержана на 21 минуту.

Формула-1
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Шарль Леклер
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