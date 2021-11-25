Фернандо Алонсо заявил, что хочет стать трехкратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что хочет завоевать третий чемпионский титул в «Формуле-1».

«Конечно, для меня это значило бы многое. Я люблю соревноваться и сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать третье чемпионство. Третий титул значил бы для меня много, особенно в плане наследия. Это показало бы, что всегда нужно соревноваться на пределе и стремиться к совершенству. Неважно, тебе 19 лет или 43 года, нужно сохранять крайне четкий подход к гонкам. Это мой стиль жизни, абсолютная преданность «Формуле-1». Это стало бы моим посланием будущим поколениям», — сказал в подкасте Beyond the Grid Алонсо.

40-летний испанец вернулся в «Формулу-1» в сезоне-2021. За 2 этапа до конца сезона гонщик занимает 10-е место в личном зачете.