Хэмилтон рассказал о проблемах с настройкой болида в сезоне-2021
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о трудности настройки болида в сезоне-2021.
«Можно сказать, я сосредоточен на работе как никогда. В целом я очень доволен своей преданностью делу и выступлениями. Но в этом году я заметил, что машину очень тяжело настраивать, это просто факт. Не помню, в прошлом году или до этого Тото Вольфф назвал болид дивой. Но эта машина — монструозная дива.
Мы часто обнаруживаем, что для нее труднее найти оптимальное рабочее окно, а время практик уменьшилось. А если не находишь правильные настройки, то ограничиваешь свой потенциал. В Бразилии болид был именно таким, как я хотел — просто не в бровь, а в глаз. Но такое в этом сезоне случилось, может, раз или два», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
За два этапа до конца сезона в личном зачете лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон отстает от него на восемь очков.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-mercedes-f1-2021-car-is-a-monster-diva/6815713/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю