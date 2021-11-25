Хэмилтон рассказал о проблемах с настройкой болида в сезоне-2021

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о трудности настройки болида в сезоне-2021.

«Можно сказать, я сосредоточен на работе как никогда. В целом я очень доволен своей преданностью делу и выступлениями. Но в этом году я заметил, что машину очень тяжело настраивать, это просто факт. Не помню, в прошлом году или до этого Тото Вольфф назвал болид дивой. Но эта машина — монструозная дива.

Мы часто обнаруживаем, что для нее труднее найти оптимальное рабочее окно, а время практик уменьшилось. А если не находишь правильные настройки, то ограничиваешь свой потенциал. В Бразилии болид был именно таким, как я хотел — просто не в бровь, а в глаз. Но такое в этом сезоне случилось, может, раз или два», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

За два этапа до конца сезона в личном зачете лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон отстает от него на восемь очков.