Фернандо Алонсо потребуется еще одна операция на челюсти

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в 2021 году будет вынужден выступать в «Формуле-1» с двумя титановыми пластинами в челюсти. К тому же ему потребуется еще одна операция.

«Вообще я готов на все сто процентов. Понятно, что сейчас мне в верхнюю челюсть вставили две титановые пластины — со временем их уберут. Думаю, это случится уже по окончании сезона, когда чемпионат закончится. Но их наличие в любом случае никак не скажутся на моих профессиональных навыках», — цитирует Алонсо BBC.

Двукратный чемпион «Формулы-1» стал участником ДТП, готовясь к сезону — испанского гонщика во время велопрогулки сбила машина. В результате Алонсо получил трещину в верхней челюсти и был вынужден перенести операцию.