Руководитель «Хаас» прокомментировал ситуацию с российским флагом на болиде

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер объяснил ситуацию со спорной ливреей нового автомобиля команды VF-21.

«У нас есть четкое понимание, каковы правила касательно нашей ливреи. У спортсмена не может быть флага на машине и на его обмундировании. Мы напрямую не общаемся с ВАДА, это происходит через ФИА. Общение продолжается. Думаю, «Формула-1» немного отличается от других видов спорта — мы не спортсмены, мы команда, и мы не российская команда. Спорту нужно, чтобы все было сделано правильно. Но я не думаю, что это серьезная история», — цитирует The Race Штайнера.

4 марта американская команда представила новый болид, в расцветке которого заметили намек на изображение российского триколора, тогда как пилоту «Хааса» Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага на международных стартах.

В этом сезоне за команду вместе с Мазепиным выступает сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.