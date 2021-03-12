Феттель высказался о результатах первого дня тестов «Формулы-1»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал результаты утренней сессии первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Сессия получилась очень интересной. Условия на трассе непростые, машина часто скользит. Но я думаю, что мы многое узнали. Мне еще нужно привыкать ко многим вещам. Поведение этой машины немного отличается от других, на разгонах и торможениях. Она иначе управляется.

Так что да, мне еще предстоит ко многому привыкнуть, у нас большой запас для прогресса. В этой сессии мы смогли выполнить большую часть запланированной программы, и было здорово", — рассказал Sky Sports Феттель.

Себастьян Феттель перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого сезона из «Феррари». Его напарником по команде станет Лэнс Стролл.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта.