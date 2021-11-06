«Если посмотреть на «Формулу-1», большинство людей попадают сюда из Англии». Алонсо поддержал Ферстаппена

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что понимает гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которому приходится сражаться в «британской» «Формуле-1».

«Да, Макс напоминает мне себя. Мы не вышли из британской среды, поэтому оказались в гораздо более тяжелой ситуации — к примеру, если говорить о битвах за титул. Если посмотреть на «Формулу-1», большинство людей попадают сюда из Англии, и претендент на чемпионство извне автоматически становится плохим парнем.

Помните, что говорили о Максе? Что он бунтарь, не уважает правила и всегда переходит черту. Хотя часто все было не так. Это происходило только из-за того, что он — не британец. Я был в точно такой же ситуации. Есть много параллелей», -заявил испанец в интервью De Telegraaf.