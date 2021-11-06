Стролл и Цунода будут стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при Мексики» из-за замены двигателей

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Юки Цунода из «Альфа Таури» будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при Мексики», сообщает Sky Sports.

По информации источника, на болидах гонщиков полностью заменят двигатели.

Ранее стало известно, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за замены коробки передач после второй свободной практики.

Гонка «Гран-при Мексики» состоится 7 ноября.