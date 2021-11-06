Стролл и Цунода будут стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при Мексики» из-за замены двигателей
14:00
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Юки Цунода из «Альфа Таури» будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при Мексики», сообщает Sky Sports.
По информации источника, на болидах гонщиков полностью заменят двигатели.
Ранее стало известно, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за замены коробки передач после второй свободной практики.
Гонка «Гран-при Мексики» состоится 7 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12460998/mexico-city-gp-practice-one-live
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