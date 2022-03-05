Фернандо Алонсо объявил о создании собственной агентской компании

Фернандо Алонсо объявил о создании компании A14 Management, которая займется поддержкой нескольких молодых гонщиков, сообщает Motorsport.

Первыми клиентами новой компании стал пилот «Формулы-2» Клемент Новалак из Швейцарии и болгарский картингист Никола Цолов.

При этом у Алонсо уже есть в Испании картинговая школа, гоночная академия и даже собственный музей.

По словам Алонсо, он таким образом хочет помогать пилотам, которые выходят из картинга, продолжать карьеру в следующих гоночных сериях.