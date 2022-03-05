Болид Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Болид Михаэля Шумахера Ferrari F300 выставлен на продажу. Как сообщает Wtf1, на машину, на которой выступал семикратный чемпион мира, установлена цена в 4,9 миллиона долларов.

На этом болиде Шумахер выиграл «Гран-при Венгрии» в 1998 году. В той гонке он отыграл отставание в 25 секунд на заключительных 19 кругах.

Ранее уже были проданы два болида, на которых выступал Шумахер. В 2017 году за Ferrari F2001 заплатили 7,5 миллиона долларов, а в 2019 году за F2002 — 6,6 миллиона долларов.

В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.