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Сегодня, 02:37

Болид Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Евгений Козинов
Корреспондент
Ferrari F300.
Фото Instagram

Болид Михаэля Шумахера Ferrari F300 выставлен на продажу. Как сообщает Wtf1, на машину, на которой выступал семикратный чемпион мира, установлена цена в 4,9 миллиона долларов.

На этом болиде Шумахер выиграл «Гран-при Венгрии» в 1998 году. В той гонке он отыграл отставание в 25 секунд на заключительных 19 кругах.

Ранее уже были проданы два болида, на которых выступал Шумахер. В 2017 году за Ferrari F2001 заплатили 7,5 миллиона долларов, а в 2019 году за F2002 — 6,6 миллиона долларов.

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В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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