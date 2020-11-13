Эстонский пилот академии «Ред Булл» Випс продолжит выступать в «Формуле-2»

Пилот молодежной академии «Ред Булл» Юри Випс опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Формуле-1».

— Благодаря суперлицензии давление в следующем году будет меньше, — приводит ERR слова Випса. — В последние годы мне нужно было занимать определенные места, чтобы получать очки для суперлицензии, теперь она у меня наконец есть. Знаю, что это не означает ничего по поводу следующего сезона, потому что в «Формуле-1» меня не будет. Я буду выступать в «Формуле-2». Впрочем, если что-то произойдет, то, по крайней мере, у меня будет шанс.