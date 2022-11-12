Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»

Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди присоединился к академии «Ред Булл».

«Очень рад объявить, что я присоединяюсь к семье «Ред Булл»! Спасибо Гельмуту Марко и Кристиану Хорнеру за эту возможность», — написал пилот в соцсетях.

Ранее Фиттипальди входил в систему «Заубера», а до этого являлся юниором «Феррари».

Энцо Фиттипальди — брат резервного пилота «Хааса» Пьетро Фиттипальди и внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Энцо продолжит гоняться в «Ф-2» в 2023 году и перейдет из «Хароуза» в «Карлин».