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12 ноября, 22:02

В «Хаасе» подтвердили, что объявят состав пилотов на следующий год перед «Гран-при Абу-Даби»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что объявление о составе пилотов команды последует на неделе перед «Гран-при Абу-Даби».

«Объявление о составе пилотов на следующий сезон можно ожидать по ходу следующей недели. Не скажу вам о конкретной дате, поскольку тогда все начнут ждать именно этот день. Но это случится на следующей неделе.

Вы правы, Джин Хаас обдумал и принял решение. Сейчас мы занимаемся деталями — тем, что и как мы собираемся делать в связи с этим вопросом», — рассказал Штайнер Sky Sports.

Ожидается, что Нико Хюлькенберг является фаворитом на место в «Хаасе» и вернется в «Формулу-1» — в команде он займет место Мика Шумахера.

Хаас
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