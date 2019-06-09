Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель эмоционально отреагировал на штраф, из-за которого он лишился победы на "Гран-при Канады".

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Victoire de Hamilton, la grosse déception de Vettel pic.twitter.com/lSmY119Zbu — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 9 июня 2019 г.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

Немца вернули на подиум, однако по пути он подошел к машинам призеров с табличками и вернул к болиду Хэмилтона цифру "2". На свободное место, где должна быть припаркована его машина, установил табличку "1".

Le geste incroyable de Sebastian Vettel devant la voiture de Lewis Hamilton pic.twitter.com/si30YHBwjf — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 9 июня 2019 г.

Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады", хотя первым финишировал Феттель. Квят - 10-й // Феттель признан лучшим гонщиком дня //

Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона