22:58 9 июня | Авто-мото — Формула-1

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл

Себастьян Феттель после гонки. Фото AFP Себастьян Феттель после гонки. Фото AFP Себастьян Феттель после гонки. Фото AFP Себастьян Феттель после гонки. Фото AFP Себастьян Феттель после гонки.
Себастьян Феттель после гонки. Фото AFP
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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель эмоционально отреагировал на штраф, из-за которого он лишился победы на "Гран-при Канады".

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

Немца вернули на подиум, однако по пути он подошел к машинам призеров с табличками и вернул к болиду Хэмилтона цифру "2". На свободное место, где должна быть припаркована его машина, установил табличку "1".

Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады", хотя первым финишировал Феттель. Квят - 10-й // Феттель признан лучшим гонщиком дня // 
Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

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