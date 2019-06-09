Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Немец финишировал первым, но победу одержал британец, поскольку к результату Феттеля были добавлены пять штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего он едва не выбил в стену Хэмилтона.

Феттель эмоционально выражал несогласие с решением судей и пропустил интервью после финиша. Однако после церемонии награждения его попросили ответить на несколько вопросов перед публикой вместе с Хэмилтоном. Во время беседы болельщики активно свистели.

– Людям не стоит освистывать Льюиса, – сказал Феттель. – Мне очень понравилась гонка, борьба, болельщики. Льюис был немного быстрее, но мне удавалось держать его позади. Спросите людей, что они думают об этой ситуации.

Хэмилтон успел отметить, что не он принимает решения, а судьи.