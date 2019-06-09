Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады", хотя первым финишировал Феттель. Квят - 10-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады". Отметим, что фактически британец финишировал вторым, уступив Себастьяну Феттелю. Однако пилот "Феррари" был наказан пятисекундным штрафом за то, что небезопасно вернулся на трассу, едва не выдавив Хэмилтона в стену.

Замкнул тройку гонщик "Феррари" Шарль Леклер. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал десятым и набрал одно очко.

Феттель признан лучшим гонщиком дня на "Гран-при Канады" //

Эмоции Феттеля после проигранной гонки в Канаде. Это надо видеть

Канада

Чемпионат мира

7 этап

“Гран-при Канады”

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1:29.07,084

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – отставание 3,658

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 4,696

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 51,043

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 57,655

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1 Круг

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1 Круг

8. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1 Круг

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1 Круг

10. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1 Круг

11. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1 Круг

12. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1 Круг

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1 Круг

14. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1 Круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1 Круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 2 Круга

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 2 Круга

18. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 3 Круга

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон – 162. 2. Валттери Боттас – 133. 3. Себастьян Феттель – 100. 4. Макс Ферстаппен – 88. 5. Шарль Леклер – 72. 6. Пьер Гасли – 36. 7. Карлос Сайнс – 18. 8. Даниэл Риккьярдо – 16. 9. Кевин Магнуссен – 14. 10. Кими Райкконен – 13. 11. Серхио Перес – 13. 12. Нико Хюлькенберг – 12. 13. Ландо Норрис – 12. 14. Даниил Квят – 10. 15. Александр Албон – 7. 16. Ленс Стролл – 6. 17. Ромен Грожан – 2. 18. Антонио Джовинацци – 0. 19. Роберт Кубица – 0. 20. Джордж Расселл – 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes – 295. 2. Ferrari – 172. 3. Red Bull Racing – 124. 4. McLaren – 30. 5. Renault – 28. 6. Racing Point – 19. 7. Toro Rosso – 17. 8. Haas – 16. 9. Alfa Romeo – 13. 10. Williams – 0