Феттель признан лучшим гонщиком дня на "Гран-при Канады"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель был признан зрителями лучшим гонщиком дня на "Гран-при Канады". Немец выиграл квалификацию и лидировал значительную часть гонки. Он смог финишировать первым, однако занял второе место, уступив Льюису Хэмилтону на "Мерседесе" из-за штрафа.

Феттель был лишен пяти секунд на финише из-за небезопасного возвращения на трассу после ошибки, поскольку чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады", хотя первым финишировал Феттель. Квят - 10-й //

Эмоции Феттеля после проигранной гонки в Канаде. Это надо видеть