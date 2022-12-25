Култхард: «Разница между Ферстаппеном и Пересом очевидна, нравится кому-то Макс или нет»

Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением об уровне пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«На мой взгляд, эти цифры говорят сами за себя. Макс весь год выступал на особенно высоком уровне, выжимал все из машины «Ред Булл».

Безусловно, дело не только в болиде. Различия между Максом и Чеко хорошо видны: просто посмотрите, что в этом году показал Чеко и что показал Макс. Нравится кому-то Макс или нет, разница очевидна. Невозможно умалять его выступления и скорость. Мне кажется, чемпионство 2021 года сделало Макса чуть сильнее», — цитирует экс-пилота «Формулы-1» Motorsport.com.

Чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2022 стал Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков), третьим стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (305 очков).