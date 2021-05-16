Экс-пилот «Ф1» Кьеза – о поведении Мазепина: «Он знает, что отец в любом случае будет за него платить»

Бывший пилот «Формулы-1» Николас Кьеза поделился мнением о российском гонщике «Хааса» Никите Мазепине.

«Мазепин не уважает джентльменские соглашения между гонщиками, особенно в квалификациях. Проблема в том, что когда речь заходит о его поведении на трассе и отношении к делу, разница в том, что в случае с Мазепиным он знает, что отец в любом случае будет за него платить.

Скажем так, в скандинавских странах совсем другое отношение к делу, другой менталитет. Гонщики должны вести себя правильно и не проявлять лишней инициативы, пока сами не заработают достаточно денег и не скажут: «Да, я достаточно хорош и правда могу действовать самостоятельно», - приводит слова Кьезы Planet F1.

В гонке на «Гран-при Испании» Мазепин был оштрафован за блокировку Норриса потерей трех мест на стартовой решетке. Также пилот «Хаас» получил штрафной балл, который стал для него вторым в «Формуле-1». Первый он получил на «Гран-при Португалии» за аналогичную блокировку Переса, несмотря на приказывающие сделать это синие флаги.