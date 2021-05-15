Боттас рассказал, как хотел уйти из «Мерседеса» после сезона-2018

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас рассказал, как хотел уйти из команды после сезона-2018.

«После гонки в Азербайджане я просто пришел в номер, упал на колени и плакал, как ребенок. Все началось с нескольких неудач, а к концу года все стало еще хуже. В конце сезона было очень тяжело. Когда у тебя каждую неделю что-то идет не так, тебе не везет, тебя обгоняют — это влияет. Я тогда уже не мог выдавать свой лучший уровень, уверенность и радость от соревнований пропали. Мне удалось дотянуть до конца сезона. До января я думал, что стоит сказать руководству «Мерседес»: «Все, хватит, я больше не могу». А потом словно кто-то переключил выключатель. Я решил, что ни за что не сдамся. Понял, что буду жалеть всю жизнь, если уйду», — приводит PlanetF1 слова Боттаса.

Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года. В сезоне-2018 финн занял 5-е место в личном зачете, проиграв 161 очко своему партнеру Льюису Хэмилтону, который стал чемпионом.