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«Макларен» представил особую ливрею для «Гран-при Монако»

10:00
Машина «Макларена». Фото Mclaren.
Машина «Макларена». Фото Mclaren.
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Команда «Макларен» в Twitter представила особую историческую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем «Гран-при Монако».

Данный проект был разработан вместе с одним из спонсоров «Макларена» — компанией Gulf Oil.

Ранее «Макларен» никогда не выступал с данной ливреей в «Формуле-1», но похожий дизайн использовался в 1990-х в Ле-Мане.

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