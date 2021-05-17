«Макларен» представил особую ливрею для «Гран-при Монако»

Команда «Макларен» в Twitter представила особую историческую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем «Гран-при Монако».

Данный проект был разработан вместе с одним из спонсоров «Макларена» — компанией Gulf Oil.

Ранее «Макларен» никогда не выступал с данной ливреей в «Формуле-1», но похожий дизайн использовался в 1990-х в Ле-Мане.