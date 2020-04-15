Экс-глава FIA считает, что сезон в «Формуле-1» нужно отменить

Бывший президент FIA Макс Мосли считает, что сезон-2020 в «Формуле-1» нужно поскорее отменить из-за пандемии коронавируса.

«Нет абсолютно никакой гарантии, что сезон стартует в июле. И на самом деле шансов на это становится все меньше, — цитирует Мосли Autosport. — Поэтому я считаю, что лучше отменить сезон. Тогда команды и организаторы хотя бы смогут строить планы на будущее. Сейчас же они находятся в подвешенном состоянии и теряют деньги. Если продолжать ждать, то можно сделать только хуже, особенно не имея четких перспектив».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 990 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 859 человек, выздоровело — 466 948.

По данным Роспотребнадзора на вечер 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.