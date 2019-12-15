Эдди Джордан: «Уверен, что Хэмилтон перейдет в «Феррари»

Бывший менеджер в «Формуле-1» Эдди Джордан считает, что шестикратный чемпион мира из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сможет перейти в «Феррари». По его мнению, это случится в 2021 году — после окончания контракта британца с немецкой командой.

— Я уверен, что в 2021 году Хэмилтон перейдет в «Феррари», — цитирует F1i Джордана. — Это будет самый подходящий момент для Льюиса. Он подходит к концу карьеры, но все же хочет взять семь титулов и даже больше. Думаю, что «Феррари» может взять к себе и Тото Вольффа, чей контракт с «Мерседесом» также истекает в 2020 году. Это поможет Хэмилтону обеспечить защиту от Шарля Леклера. Вольфф знает, что долгосрочное будущее «Мерседеса» в «Формуле-1» под вопросом.