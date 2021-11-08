Джовинацци разочарован тактикой «Альфа Ромео» в гонке «Гран-при Мексики»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци раскритиковал тактику команды в гонке «Гран-при Мексики». Из-за раннего пит-стопа гонщик потерял несколько позиций.

«Разочарован и зол. Пит-стоп? Меня позвали, и я заехал в боксы. Проблема в том, что я выехал сразу позади Риккьярдо и Боттаса, которые еще не заезжали. Прогрел шины, но темп был медленнее, чем на «медиуме». Я упустил возможность для андерката.

Потом шины ушли полностью, и пилоты, которые остановились позже, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия.

Не хотел верить в то, что команда портит мне гонки. Но сейчас я действительно очень разочарован», — приводит слова Джовинацци Formula Passion со ссылкой на Sky Sport Italia.

Джовинацци финишировал на одиннадцатом месте. Отметим, что он остался единственным пилотом «Формулы-1», которые не подписал контракт с командой на сезон-2022.

Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку еще один пилот «Ред Булл» — Серхио Перес.