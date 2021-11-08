Джовинацци разочарован тактикой «Альфа Ромео» в гонке «Гран-при Мексики»
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци раскритиковал тактику команды в гонке «Гран-при Мексики». Из-за раннего пит-стопа гонщик потерял несколько позиций.
«Разочарован и зол. Пит-стоп? Меня позвали, и я заехал в боксы. Проблема в том, что я выехал сразу позади Риккьярдо и Боттаса, которые еще не заезжали. Прогрел шины, но темп был медленнее, чем на «медиуме». Я упустил возможность для андерката.
Потом шины ушли полностью, и пилоты, которые остановились позже, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия.
Не хотел верить в то, что команда портит мне гонки. Но сейчас я действительно очень разочарован», — приводит слова Джовинацци Formula Passion со ссылкой на Sky Sport Italia.
Джовинацци финишировал на одиннадцатом месте. Отметим, что он остался единственным пилотом «Формулы-1», которые не подписал контракт с командой на сезон-2022.
Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку еще один пилот «Ред Булл» — Серхио Перес.
Дополнительная информация:
https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/f1-piloti/giovinazzi-fino-ad-oggi-non-volevo-credere-che-mi-rovinassero-le-gare-messico-alfa-romeo-strategia-592073.html
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