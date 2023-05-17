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Сегодня, 10:14

Расселл — о «Ред Булл»: «Ни в одном виде спорта не хочется, чтобы кто-то доминировал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался по поводу доминирования «Ред Булл» в текущем сезоне «Формулы-1».

«Я уверен, что мы добьемся прогресса, нам важно навязать борьбу «Ред Булл». Сейчас в каждой гонке мы боремся с «Феррари» и «Астон Мартин», мы очень близки друг к другу. Просто жаль, что две машины далеко впереди, так что забудьте о них и просто смотрите гонку за третье место. Я думаю, в любом виде спорта никогда не хочется, чтобы кто-то доминировал. Вы бы хотели, чтобы была конкуренция, и это то, чего хотим мы все», — приводит слова Расселла Racingnews365.

«Ред Булл» после пяти этапов текущего сезона «Формулы-1» лидирует в Кубке конструкторов с 224 очками в активе. Вторую строчку занимает «Астон Мартин» со 102 очками. Третье место у «Мерседес» — 96 очков.

Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
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