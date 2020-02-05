Джек Айткен стал резервным пилотом «Уильямса»

Резервным пилотом «Уильямса» в 2020 году будет британец Джек Айткен. Об этом сообщает официальный сайт команды. Он примет участие в одной из свободных практик.

24-летний гонщик в прошлом сезоне выступал в «Формуле-2» за Campos Racing и выиграл три гонки. Также он дважды становился победителем «Формулы Рено».

Айткен в случае необходимости заменит одного из основных пилотов. Также он будет работать на симуляторах и участвовать в официальных мероприятиях.