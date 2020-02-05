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Джек Айткен стал резервным пилотом «Уильямса»

10:44
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Резервным пилотом «Уильямса» в 2020 году будет британец Джек Айткен. Об этом сообщает официальный сайт команды. Он примет участие в одной из свободных практик.

24-летний гонщик в прошлом сезоне выступал в «Формуле-2» за Campos Racing и выиграл три гонки. Также он дважды становился победителем «Формулы Рено».

Айткен в случае необходимости заменит одного из основных пилотов. Также он будет работать на симуляторах и участвовать в официальных мероприятиях.

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