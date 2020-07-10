Дмитрий Чернышенко: «Россия готова к приему команд «Формулы-1» и зрителей на гонке в Сочи»

Российская сторона готова к приему этапа «Формулы-1», заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению «Гран-при России» Дмитрий Чернышенко.

— Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа «Формулы-1», — цитирует «РИА Новости» Чернышенко. — Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнерский подход организаторов, группы компаний «Формула-1», с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. «Формула-1» — одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием

Ранее «Формула-1» опубликовала заявление, в котором сообщается, что «Гран-при России» состоится в изначально запланированные даты. Этап «Королевских гонок» в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября.