Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Дмитрий Чернышенко: «Россия готова к приему команд «Формулы-1» и зрителей на гонке в Сочи»

10 июля 2020, 12:27

Российская сторона готова к приему этапа «Формулы-1», заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению «Гран-при России» Дмитрий Чернышенко.

— Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа «Формулы-1», — цитирует «РИА Новости» Чернышенко. — Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнерский подход организаторов, группы компаний «Формула-1», с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. «Формула-1» — одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием

Ранее «Формула-1» опубликовала заявление, в котором сообщается, что «Гран-при России» состоится в изначально запланированные даты. Этап «Королевских гонок» в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200710/1574161213.html

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир