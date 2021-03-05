Депутат Милонов предложил разогнать ВАДА после новости о расследовании дизайна болида команды «Хаас»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изучит вопрос с ливреей болида «Хаас» на новый сезон «Формулы-1».

4 марта американская команда представила машину на сезон-2021, дизайн которой выполнен в цветах российского флага.

«ВАДА — это мерзкие душканы, которых дешевле придушить, чем слушать. Я всерьез начинаю задумываться о том, что эта организация является абсолютно политическим инструментом давления. Болид тоже мельдония обожрался? Расцветка нормальная. В американском стиле было бы в полосках и звездочках, а здесь все достаточно красиво», — сказал Милонов «СЭ».

Также он предложил мировому сообществу разогнать ВАДА.

«К сожалению, именно ВАДА используется, когда нужно что-то метнуть в нашу сторону. Пора мировому сообществу задуматься над разгоном к чертям собачьим всей этой ерунды. Надо сделать какую-то другую организацию, которая не будет похожа на проститутку по вызову из американских телефонов, а будет объективно следить за чистотой спортсменов», — добавил Милонов.

Согласно решению ВАДА, с декабря 2020 по декабрь 2022 года российские спортсмены должны выступать в качестве нейтральных атлетов на мировых первенствах, атрибутика с российской символикой и гимн страны запрещены.

(Сергей Федоров)