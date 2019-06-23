Даниил Квят: "Я неплохо обогнал Грожана по внешнему радиусу"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший 14-е место на "Гран-при Франции", отметил, что получил наслаждение от гонки и сделал все возможное.

– Думаю, что гонка не была такой уж плохой, – цитирует Квята сайт команды. – В конце концов, мы сделали все что могли и достойно сражались на трассе. Я неплохо обогнал Грожана по внешнему радиусу, а также получил наслаждение от борьбы с Алексом ближе к финишу. Было весело. Не знаю, где бы мы закончили, если бы не было этого штрафа на стартовой решетке. Однако было бы сложно завершить гонку в очковой зоне. Теперь нужно все проанализировать, чтобы в Австрии выглядеть сильнее.