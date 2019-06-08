Даниил Квят: "В субботу постараемся сделать максимум – тогда и увидим, на каких позициях окажемся"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после пятничных тренировок отметил, что программа была выполнена. Он показал 15-й результат, уступив лидеру 1,344 секунды.

– Все в порядке. Нормальный день, готовились к субботе, вот и все, – цитриует F1 News Квята. – В середине пелотона очень плотная борьба. Иногда кому-то удается хорошо справиться с работой. Мы просто делаем то, что можем. В субботу постараемся сделать максимум – тогда и увидим, на каких позициях окажемся. Думаю, это единственное, что мы можем сделать сейчас.

В любом случае, мы выполнили программу, собрали много информации, которую предстоит проанализировать. Посмотрим, удастся ли сделать в субботу шаг вперед. Надеюсь, мы сможем прибавить.

– В чем конкретно вы должны прибавить?

– Нам нужно все проанализировать. В данный момент я точно не знаю. Посмотрим, чего нам не хватает. Не думаю, что мы совсем не попали в настрйки. Мы должны посмотреть, что можем сделать и понять, есть ли что-то такое, что мы упускаем.

Леклер показал лучшее время во второй практике "Гран-при Канады", Квят – 15-й