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Даниил Квят: «Торо Россо» в нынешнем году способна на попадание в топ-10»

02:46
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Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при России». Из-за замены силовой установки он будет стартовать с последнего ряда.

— Честно, я не думаю о том, что у меня получалось взять очки в Сочи всего один раз, — цитируют «Известия» Квята. — Я сконцентрирован только на ближайшей гонке и надеюсь получить от нее удовольствие. Есть ли у меня шансы на очки? Мы будем бороться за попадание в топ-10, машина в нынешнем году способна на это.

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