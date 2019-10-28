Даниил Квят: «Такими решениями стюарды убивают спорт»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят раскритиковал стюардов «Гран-при Мексики», оштрафовавших его на десять секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге. В итоге россиянин переместился с девятого места на 11-е.

— Не хочу много говорить об этом, потому что все еще очень расстроен. Как гонщик я категорически не согласен с этим решением. Нам говорили, что мы можем бороться, нам разрешено бороться, — цитирует Квята Аutosport. — Нико защищался, а я атаковал, и произошло столкновение. В последнем повороте последнего круга такое случается. Зрителям нравится борьба на трассе, и когда пилотов за это наказывают... Да, мне не нравится, что иногда делают стюарды. Таким образом они просто убивают спорт.

Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.