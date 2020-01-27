Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Даниил Квят: «Шумахер всегда был моим кумиром»

18:59
Теги:

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что его кумиром в автогонках всегда был Михаэль Шумахер.

— Кто для тебя легенда в гонках и почему?

— Михаэль Шумахер. Он всегда был моим кумиром. Свою первую гонку я посмотрел в восемь лет, это был «Гран-при Австралии», и тогда как раз победил Михаэль. Я смотрел на него и думал: «Вау! То, что он делает, просто невероятно», — цитирует россиянина Autosport.

В прошлом сезоне Квят занял 13-е место в чемпионате, набрав 37 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60872-daniil-kvyat-russkaya-eda-pomogaet-sogretsya-v-holoda

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир