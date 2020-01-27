Даниил Квят: «Шумахер всегда был моим кумиром»
18:59
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что его кумиром в автогонках всегда был Михаэль Шумахер.
— Кто для тебя легенда в гонках и почему?
— Михаэль Шумахер. Он всегда был моим кумиром. Свою первую гонку я посмотрел в восемь лет, это был «Гран-при Австралии», и тогда как раз победил Михаэль. Я смотрел на него и думал: «Вау! То, что он делает, просто невероятно», — цитирует россиянина Autosport.
В прошлом сезоне Квят занял 13-е место в чемпионате, набрав 37 очков.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60872-daniil-kvyat-russkaya-eda-pomogaet-sogretsya-v-holoda
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...