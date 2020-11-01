Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки «Гран-при Эмилии-Романьи». Квят занял 4-е место.

— Это была очень хорошая и веселая гонка, машина чувствовалась отлично, мне понравилось, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — Рестарт после ухода с трассы машины безопасности был очень важен, мне удалось выполнить несколько обгонов за круг. К сожалению, Риккьярдо смог хорошо прогреть свои шины. Я до самого конца гонки давил на него, как мог, пытаясь обогнать, но, к сожалению, упустил подиум. Жаль. Несмотря на это, я удовлетворен своим вождением и доволен работой команды. Мы немного отыгрались в Кубке Конструкторов в борьбе с «Феррари». Надеюсь, мы сможем побороться с этой командой до самого конца сезона.