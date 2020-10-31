Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал новость о продлении контракта на 2021 год с его партнером по команде, Пьером Гасли.

— Я не удивлен, что «Альфа Таури» продлила контракт с Гасли, а со мной — нет, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Квята. — Сейчас, так же, как и ранее, я сфокусирован на том, чтобы работать и приносить пользу команде. Буду выкладываться до самого конца года, а дальше — посмотрим. У меня пока нет новостей по поводу моего будущего в 2021 году.

В сезоне-2020 Квят занимает 14-е место в личном зачете с 14 очками, его партнер, Пьер Гасли, идет 9-м с 63 очками.