Даниил Квят: «Мы чувствовали, что есть возможность улучшить машину, но дождь сорвал все планы»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первого дня «Гран-при Венгрии».

— Нам нужно было кое-что протестировать с утра на сухой трассе, — цитирует пресс-служба «Альфа Таури» Квята. — У было ощущение, что есть возможность для улучшения и собирались произвести некоторые изменения для того, чтобы показать более удачный результат во время второй практики, но дождь сорвал наши планы. Мы проехали несколько кругов, чтобы понять, как ведет себя машина в дождевых условиях, когда важно заставить шины работать. Похоже, нам это не удалось, раз меня постоянно заносило. Попробуем проанализировать полученные данные и подготовиться к завтрашнему дню.

По итогам первой практики Квят занял 16-е место, а во второй показал 13-е время — худшее среди всех пилотов, выезжавших на трассу.