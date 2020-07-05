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Даниил Квят: «До последних кругов гонка складывалась очень хорошо»

5 июля 2020, 20:53
Даниил Квят. Фото scuderiaalphatauri.com.
Даниил Квят. Фото scuderiaalphatauri.com.
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался разочарован итогом «Гран-при Австрии». В первой гонке сезона россиянин на протяжении большей части дистанции вел борьбу в зачетной зоне но, в итоге, не смог завершить гонку из-за прокола колеса.

— До последних кругов гонка складывалась очень хорошо — и случившееся потом сильно разочаровало, — цитирует Квята Motorsport. — Честно говоря, со стороны Окона не слишком здорово вот так выпихивать соперников. Но, конечно, и я мог быть более терпеливым. К сожалению, из-за этого инцидента я потерял возможность набрать очки, и это расстраивает.

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