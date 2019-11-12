Даниил Квят: «Благодарен «Торо Россо» за возможность оставаться в «Формуле-1»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен тем, что продолжит выступать в итальянской команде в 2020 году. «Торо Россо» официально объявила о том, что Квят вместе с Пьером Гасли останется на следующий сезон.

— Приятно, что меня подтвердили на 2020 год, — сказал Квят. — Я очень рад, потому что здесь чувствую себя комфортно. Хорошо знаю команду, а она знает меня, поэтому нам легко работать вместе. Мы добились больших успехов, например, подиума на «Гран-при Германии». Надеюсь, что следующий сезон будет сильным. Благодарен за возможность оставаться в «Формуле-1». Сделаю все возможное, чтобы показать лучшие результаты в следующем году. С нетерпением жду захватывающих гонок.

Напомним, что Квят начал карьеру призового пилота в «Торо Россо» в 2014 году. В 2015 году он перебрался в «Ред Булл», который покинул по ходу сезона-2016, вернувшись в итальянскую команду. После окончания сезона-2017 он ушел из «Торо Россо» и вернулся снова в нынешнем сезоне.