Даниэль Риккьярдо: «Я рассчитывал к 2020 году быть чемпионом»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо признался, что к 2020 году рассчитывал быть чемпионом, выступая раньше за «Ред Булл». При этом австралиец подчеркнул, что не жалеет о своих карьерных решениях.

— Если бы я после 2014 года прогнозировал, что будет к 2020-му, то ожидал бы чемпионского титула или даже трех, — цитирует Crash Риккьярдо. — Так что, глядя из 2014 года на свое нынешнее состояние, я мог бы быть немного разочарован. Но относительно своего положения в 2011 году я доволен, горжусь тем, что смог сделать. Хотя, конечно, это не все, чего я хотел. Не люблю оглядываться назад и говорить, что мог бы заключить эту сделку, а не ту, сделал бы это, а не то. Если вдруг моя карьера завершится сегодня, я буду разочарован, что не завоевал титул. Но мог ли я что-то изменить? Вероятно, нет. Но я еще не заканчиваю, так что все хорошо.