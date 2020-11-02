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Даниэль Риккьярдо: «На рестарте Квят взялся буквально из ниоткуда»

06:57
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Пилот команды «Рено» Даниэль Риккьярдо оценил свое выступлении на «Гран-при Эмилии-Романьи». Он занял третье место. Четвертым стал россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури».

«Странная гонка, — цитирует Риккьярдо Autosport. — Я прорвался на четвертое место на старте и думал, что это наш максимум на сегодня. Не знаю, что случилось с Максом, но благодаря его сходу у меня появился шанс на подиум.

На рестарте Квят взялся буквально из ниоткуда, но мне удалось удержать его позади. Еще одна татуировка для Сирила Абитбуля? Нет, он только что поздравил меня и сказал, что второе тату делать не будет".

Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/65870-daniel-rikkardo-kvyat-vzyalsya-bukvalno-iz-niotkuda

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