Daily Mail: Хэмилтону, Феттелю и Леклеру урежут зарплату из-за коронавируса

Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, а также гонщикам «Феррари» Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру временно урежут зарплату в связи с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

Источник не сообщает, насколько именно может быть снижена зарплата спортсменов, однако, по информации издания, команды уже начали переговоры с пилотами.

Ранее сообщалось, что «Макларен» урезал зарплаты Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису.

Сезон-2020 в «Формуле-1» приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188. На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.