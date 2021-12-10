Чжоу Гуаньюй: «Я решил выступать в «Формуле-1» под 24-м номером в честь Коби Брайанта»

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй объяснил, почему будет выступать под 24-м номером в «Формуле-1».

«Я выбрал 24-й номер в честь Коби Брайанта. Он очень вдохновлял меня в детстве, я следил за автоспортом и баскетболом, за его игрой в «Лейкерс». Я — большой фанат Коби, читал много историй про то, как упорно он трудился, хотя уже был одним из лучших в мире. Он рассказывал, как просыпался в 4 часа утра, ехал на тренировку, потом возвращался домой, чтобы забрать дочек и отвезти их в школу, а затем снова отправлялся тренироваться.



То, что человек продолжал пахать, хотя и был на высоком уровне, очень впечатляет. Частично из-за Коби я использую фиолетовый и желтый цвета для своего шлема. Также, если сложить 2 и 4, то получится 6, а эта цифра считается счастливой в Китае», — приводит Motorsportweek слова Гуаньюя.

Чжоу Гуаньюй будет выступать в «Формуле-1» с 2022 года, он подписал контракт с командой «Альфа Ромео».