Чейз Кэри: "Говорили о дополнительных гонках в Майами и Лас-Вегасе"

Руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри подтвердил, что в планах есть проведение второй гонки в США. По его мнению, этот рынок можно осваивать более активно.

– Это важно для нас. Мы четко дали понять, что хотим использовать возможности США. Наша телеаудитория здесь значительно выросла в прошлом году, – цитирует F1i Кэри. – Здесь гораздо больше фанатов, чем принято думать. Мы говорили о проведении дополнительных гонок в Майами и Лас-Вегасе. Переговоры продолжаются. Я провожу встречи, мы делаем шаги вперед. У нас есть уже команда из США – "Хаас". Хочется, чтобы она росла. Также хотелось бы иметь гонщика из США. Есть еще много пространства для роста фанатской базы. И прогресс есть.