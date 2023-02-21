Чемпион «Формулы-2» 2022 года Другович заменит Стролла на предсезонных тестах «Астон Мартин»

Резервный пилот «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-2» 2022 года Фелипе Другович примет участие в предсезонных тестах «Формулы-1».

22-летний Другович заменит Ланса Стролла, который выбыл из-за травмы, полученной на велопрогулке. Бразилец выступит на тестах вместе с Фернандо Алонсо.

Другович проведет утреннюю сессию в первый день тестов (23 февраля), после обеда за руль сядет Фернандо. График работы гонщиков на 24 и 25 февраля команда раскроет позже.