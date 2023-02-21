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Сегодня, 18:12

Чемпион «Формулы-2» 2022 года Другович заменит Стролла на предсезонных тестах «Астон Мартин»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Резервный пилот «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-2» 2022 года Фелипе Другович примет участие в предсезонных тестах «Формулы-1».

22-летний Другович заменит Ланса Стролла, который выбыл из-за травмы, полученной на велопрогулке. Бразилец выступит на тестах вместе с Фернандо Алонсо.

Другович проведет утреннюю сессию в первый день тестов (23 февраля), после обеда за руль сядет Фернандо. График работы гонщиков на 24 и 25 февраля команда раскроет позже.

Источник: https://twitter.com/AstonMartinF1/status/1628039406970871809?s=20
Формула-1
Астон Мартин
Лэнс Стролл
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